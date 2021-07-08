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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: أعلن مسن أمريكي عن فوزه بمبلغ مالي ضخم يقدر بـ 55 مليون دولار قبل 10 سنوات، موضحا أنه أخفى هذا الخبر عن عائلته وأصدقائه والمقربين في كاليفورنيا.
وقال المسن، إنه فضل عدم إخبار عائلته بجائزته المالية طوال هذه السنوات لأن أخته في وضع مالي جيد وليس لديها أولاد، مبينا أنه كان سينهار نفسيا إذا أخبر أي شخص من عائلته أو أصدقائه المقربين بفوزه بهذا المبلغ المالي الضخم، كما أنه لا يحب أخته أو زوجها.
ولفت إلى أنه لم يتبرع بأي مبلغ من هذه الأموال لجمعية خيرية: “منذ حوالي 10 سنوات ربحت أكثر من 55 مليون دولار في يانصيب كاليفورنيا، و لم أخبر والدي أو أختي أو أي شخص بهذا الأمر”، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.
وأوضح أنه ظل بعيدا عن الأنظار بهذه الأموال حتى لا يقترض منه أي شخص من أقاربه أو أصدقائه أموالا فيفلس حسب اعتقاده، لكنه اشترى سيارة جديدة ومنزلا وأخبرهم أن هذا كان بقرض مالي يسدده بانتظام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمريكي يفوز بـ55 مليون دولار في اليانصيب ويخفي عن عائلته لسبب لا يخطر على البال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.