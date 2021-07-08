فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد : يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في تقليل فرص الإصابة بأعراض وعلامات مرض السكري النوع 2 لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم. وثبت أن مكملات القرفة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وتحسين السيطرة على مرض السكري. تأثير القرفة على أمراض القلب والسكري وتشير نتائج دراسة سريرية إلى أن القرفة تعمل على تحسين مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2، وقد تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وفقاً لموقع “روسيا اليوم” ووجدت الدراسة أن تناول جرعة يومية واحدة أو ثلاثة أو ستة غرامات فقط، ثبت أنها تقلل من نسبة الجلوكوز في الدم أو الدهون الثلاثية أو LDL أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يوما بين 60 مصابا بالسكري في منتصف العمر. ونتيجة للأدلة العلمية المتاحة، يزعم العديد من خبراء الصحة أن القرفة تحتوي على خصائص مفيدة لتنظيم نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري النوع 2″. فوائد أخرى لمكملات القرفة وتشمل الفوائد الصحية الأخرى لمكملات القرفة ما يلي: تأثير مضاد لتجلط الدم- يخفف الآلام عند المصابين بالتهاب المفاصل – تقوية جهاز المناعة في الجسم – وقف عدوى الخميرة المقاومة للأدوية – يساعد في تخفيف عسر الهضم – الحد من تكاثر الخلايا السرطانية لسرطان الدم والأورام اللمفاوية – مصدر كبير للعناصر الغذائية الحيوية بما في ذلك الكالسيوم والألياف والحديد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن نوع توابل “شائع” له تأثير “قوي” على تقليل نسبة السكر في الدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.