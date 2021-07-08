تراند الفن: «واتساب» يوضح طريقة التأكد من حظر الأشخاص على التطبيق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قالت شركة “واتس آب”: إن إحدى أكبر العلامات على أنه تم حظرك من قبل شخص ما على التطبيق، هي أنه لم يعد بإمكانك رؤية آخر مشاهدة (last seen) أو الاتصال بالإنترنت (online) في نافذة الدردشة.

ووأوضحت أنه لن يمكن الشخص المحظور أن يرى تحديثات لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي قامت بحظره، وستظهر دائما في أي رسائل أرسلتها إلى الشخص الذي قام بحظرك، علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولكن لن تظهر أبدا ثانية علامة تسلم الرسالة (message delivered)، ولن تمر أي مكالمات تحاول إجراؤها مع جهة الاتصال هذه.

وأوضحت الشركة بحسب “روسيا اليوم” نقلاً عن صحيفة “ذا صن” البريطانية : “إذا رأيت جميع المؤشرات أعلاه لجهة الاتصال، يعني هذا أن المستخدم قام بحظرك، ومع ذلك، هناك احتمالات أخرى”.

وأشارت : “جعلنا هذا غامضا عن عمد من أجل حماية خصوصيتك عندما تحظر شخصا ما. وبالتالي، لا يمكننا إخبارك إذا تم حظرك من قبل شخص آخر”.

ولحظر جهة اتصال على “آيفون”، انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم الخصوصية، واختيار محظور، ثم إضافة جديد، وبعد ذلك اختر جهة الاتصال التي تريد حظرها.

وعلى نظام “أندرويد”، افتح تطبيق “واتس آب” ثم انقر فوق المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط) ثم الإعدادات.

ثم انتقل إلى الحساب، وبعد ذلك الخصوصية، واختر “جهات الاتصال المحظورة”، وانقر فوق علامة إضافة جهة اتصال، ثم اختر الشخص الذي تريد حظره.

وإذا اتصل بك رقم غير معروف على أي من النظامين الأساسيين للتشغيل، فيمكنك فتح الدردشة معه واختيار ملف التعريف الخاص به وحظره من هناك.

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