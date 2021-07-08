تراند الفن: وزير القوى العاملة يستقبل نظيره العراقي لبحث التعاون المشترك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، والدكتور أحمد النايف سفير جمهورية العراق بالقاهرة والوفد المرافق لهم؛ لبحث سبل التعاون المشتركة في مجالات التشغيل، التدريب المهني، رعاية ذوى الهمم والعزيمة والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجالات التحول الرقمي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة، بوزير العمل العراقي والسفير، مؤكدًا استعداد الوزارة في التعاون مع الجانب العراقي بكافة مجالات عمل الوزارة ونقل خبرات العمل بين الطرفين في مختلف القطاعات وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لدولة العراق، وهي تعتبر بمثابة الأمل والحل الجذري لمشكلات التشغيل فيها لنقل البلاد إلى الوضع الأفضل، وخاصة بعد إثبات نجاحها في الدولة المصرية، وفي ظل جنوح الشباب عن الوظائف خاصة في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواصل جهوده، وتدريب مستمر للشباب على الأفكار الخاصة بريادة الأعمال وبدء المشروعات الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة والوزارات المعنية.

كما أكد الوزير على نجاح تجربة الوزارة فيما يخص التدريب المهني، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة، سيتم زيادتها إلى 57 وحدة تغطى كافة ربوع الدولة المصرية، وتصل للشباب أمام محل إقامتهم؛ لتوفر لهم التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في تلك الأماكن، موضحًا أنه يتم التدريب فيها على مهن التفصيل والحياكة، توصيل الكهرباء والسباكة الصحية، لافتا إلى أن الوزارة مستعدة لنقل تلك الخبرة إلى الجانب العراقي.

وفي مجال رعاية ذوي الهمم والعزيمة، أوضح الوزير أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية أولت كل الاهتمام والرعاية خلال الفترات الأخيرة لهذه الفئة مقدمة لها الرعاية الاجتماعية اللازمة، وفرص عمل لائقة تتناسب مع درجة إعاقة كل فرد منهم، وفيما يخص غير القادرين على العمل، وفرت الوزارة لهم الدعم اللازم لهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من الصور ومنها معاش تكافل وكرامة وفقًا لشروط معينة على شكل إعانة شهرية تصرف لهم من الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، عمق العلاقات المصرية العراقية وتاريخها العريق، وأثنى على جهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وعلى قوة اقتصادها في مجابهة الأزمات، لافتا إلى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع الجانب المصري.

وأثنى وزير العمل العراقي، على جهود وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف مجالات عملها، وعلى نجاح تجاربها فيها، وهو ما يظهر جلياً على الساحة العربية، وعلى قدرتها على حماية العمال في مختلف القطاعات.

وفى ختام اللقاء أهدى وزير القوي العاملة محمد سعفان، وزير العمل العراقي وسفير دولة العراق، هدايا تذكارية من الصناعة المصرية تعبيرًا منه عن العلاقات الطيبة بين البلدين.

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