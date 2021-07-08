شوف أقوي عروض العثيم الأسبوعية على جميع الأجهزة تحت شعار العثيم من الأخر يا بلاش

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عمر شويل - جدة أقوي عروض العثيم الأسبوعية على مختلف الأجهزة المهمة لكل بيت. تقدم متاجر العثيم تخفيضاتها الموسمية الهائلة على منتجاتها بالتزامن مع التخفيضات والخصومات الشهرية. كما تقدم لك عزيزي العملاء هذه العروض الخاصة بمختلف الأجهزة في حوالي 21 فرع فقط متوفر بها الأجهزة. كما أنك عندما تريد معرفة أي الفروع هي التي يتوافر بها التنزيلات والخصومات قم بمسح الكود الموجود، وحينها يمكنك معرفة أي فرع يتواجد بها المنتج الذي تريد شراؤه. وتقدم أسواق عبد الله العثيم تخفيضاتها وخصوماتها تحت شعار مقاضيك الشهرية – من الأخر ببلاش وجاء هذا تحت رغبة العملاء. كما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبد العزيز عبد الله العثيم أن هذا العرض جاء لتلبية احتياجات العملاء، وحرصاً منهم على تقديم الأفضل لهم، كما تتنافس كلاً من متاجر هايبر بنده، وفروع اكسترا مع أسواق العثيم فيما يتم تقديمه في تشابه في المنتجات معاً.

أقوي عروض العثيم الأسبوعية على جميع الأجهزة تحت شعار العثيم من الأخر يا بلاش

نقدم لكم مجموعة من أكبر الخصومات والتخفيضات الهائلة في أكثر من فرع من فروع العثيم المتعددة في جميع أنحاء المملكة العربية

السعودية على الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والهواتف الذكية الحديثة التي تواكب العصر والحياة السريعة التي نعيشها وكل ما يهم عملائنا.

تخفيضات أسواق العثيم على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية من الأخر يا بلاش

احصل على هاتف سامسونج ايه 02 اس، Samsung Mobile A02 S، ببطارية 5000 مل أمبير، وسرعة الرام 3 جيجابايت، بسعر 435 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اي دي سمارت، مقاس الشاشة 58 بوصة، بدقة عالية الجودة اتش دي كاملة 1080، يعمل بنظام أندرويد،

سعر الجهاز 1699 ريال سعودي.

سعر الجهاز 1699 ريال سعودي. تلفزيون ميكروديجيت ال اي دي، مقاس الشاشة 55 بوصة ، بدرجة عالية الجودة 4K، تلفزيون ذكي، يعمل بنظام أندرويد، بسعر 1469 ريال سعودي أسعار من الأخر.

شاشة أرو ال اي دي سمارت، مقاس الشاشة 65 بوصة، تلفزيون ذكي، درجة وضوح الشاشة عالية 4k. قوة الإشارة والدقة HD. سعر الشاشة 1929 ريال سعودي.

شاشة امبيكس سمارت، IMPEX LED smart android tv، مقاس الشاشة 43 بوصة. دقة وضوح الشاشة اتش دي HD، كما يمكنك مشاهدة اليوتيوب وموقع نتفليكس من عليها وأكثر من موقع أخر فالجهاز مصمم بتقنية عالية يسمح لك مشاهدة ورؤية ممتعة.

عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية



عروض من الأخر ببلاش تقدم مكنسة هومر الكهربائية بسعر هائل، حيث سعة المكنسة 18 لتر بسعر 139 ريال سعودي.

مكواة كولين بخار، بقوة 1500 واط، مكواة كي الملابس التي تجعلك في أزهى صورك بملابسك الجميلة، بسعر 99 ريال.

كما تقدم عرض على قدر كاسا بونيتا بغطاء بمقاسات وأسعار ومختلفة، قدر مقاس 28 سم بسعر 26.95 ريال.

أما قدر مقاس 28 سم بسعر 31.95 ريال,

قدر كاسا بونيتا مقاس 30 سم بسعر 34.95 ريال سعودي.

ويقدم هايبر بنده لكم مفاجأة كبرى وهي خصومات نصف السعر على منتجات العناية بالبشرة والجمال، وعلى مختلف الأجهزة.