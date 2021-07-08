تراند الفن: الزوج المتهم بقتل زوجته حرقًا في الإسكندرية: “كنا بنهزر”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أشرف المغربي، محامي عام شرق الإسكندرية، في واقعة قيام زوج بحرق زوجته بمنطقة أبو سليمان شرق المحافظة، نفي الزوج ما نُسب إليه من اتهام بتعمد قتل زوجته، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد “مُزحة” تحولت لحادث عن غير قصد.

وذكر الزوج في أقواله، أنه كان في البداية يجلس مع زوجته ونجلته التي تبلغ من العمر 6 سنوات وشقيقها، فقامت زوجته برش مياه عليه وعلى “التوك توك” المملوك لها في وصلة من الهزار والضحك بينهما، ما أثار غضبه، فحدثت مُشادة كلامية بينهما، فقام المتهم بسكب البنزين على التوك توك وجزء من ملابسها، وأشعل النار في التوك توك.

وأضاف الزوج خلال التحقيقات، أنه حاول منعها من الاقتراب من التوك توك خوفا من غضبها لاحتراقه، كونها هي من قامت بشرائه لكي يعمل عليه، ويحصل منه على مصدر رزق، لكن من شِدة اللهب اشتعلت النيران بها، وفشل الزوج في إخماد ألسنة اللهب بعد أن تمكنت منها، فقام بنقلها إلى المستشفى، وتوفيت مثتأثرة بالحروق بعد 4 أيام.

وأوضح المتهم أنه بعد زواجه تم سجنه في إحدى القضايا وترك زوجته حاملًا، وبعد قضاء العقوبة وخروجه من السجن، كانت قد اجتهدت في العمل، واتفقا على شراء ”توك توك” يعمل عليه للحصول على مصدر رزق حلال، حتى حدثت المشاجرة، قائلا: “الشيطان هو السبب وخلاني مش شايف والهزار قلب للجد ومكانش قصدى أقتلها”.

وقررت نيابة الرمل ثاني، أمس تجديد حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران في زوجته، بعد أن سكب عليها مادة “البنزين”.

وطلبت النيابة سُرعة تحريات المباحث حول الحادث، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يُفيد بورود بلاغ من مستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول المجني عليها “رانيا.م”، مُصابة بنسبة حروق كبيرة، وأن حالتها خطرة قبل وفاتها عقب مرور 4 أيام على تواجدها في المستشفى.

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