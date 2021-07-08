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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد: ارتفع عدد ضحايا حادِث الشاحنة التي سحقت عدة سيارات بمحافظة محايل عسير، إلى 3 أشخاص.
وكان المتوفى الأخير يعاني من إصابات خطيرة جراء الحادث، كما نُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام لكنه توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 37 عاما.
فيما يرقد في نفس المستشفى مصاب آخر “مصري الجنسية” يبلغ من العمر 52 عامُا، بحسب “سبق” لا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به جراء الحادث.
ومن الجدير بالذكر أن الشاحنة سحقت العديد من السيارات المتوقفة عند إحدى الإشارات المرورية في حي الضرس، أسفرت عن وفاة شخصين، أحدهما سعودي الجنسية يبلغ من العمر 74 عاما، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عاما، حيث كشفت إدارة المرور في عسير أن سبب الحادث الذي وقع إثر تعطل في مكابح الشاحنة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة في حادث الشاحنة التي سحقت عددًا من المركبات عند إشارة مرور بمحايل عسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.