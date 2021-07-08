تراند الفن: إصابة محاسب في تصادم سيارة بعامود إنارة بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أصيب محاسب في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة، في أخميم شرقي محافظة سوهاج، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي “قيادة المدعو محمد ا ق س – 26 عامًا محاسب – ويقيم بندر أخميم اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق.

وأسفر عن الحادث إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدّم.

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