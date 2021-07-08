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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة جدًّا خلال فترة النهار، على معظم المناطق، تميل للاعتدال فجرًا.
وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتدّ للباحة وعسير وجازان وشرقها ووادي الدواسر وعمان واليمن.
كما توقع هبوب للرياح من متوسطة إلى شبه قويّة على أجزاء من المنطقة الغربية وجنوب الشرقية والرياض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحصيني: أجواء حارة جداً وهبوب رياح على هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.