تراند الفن: وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصص العلاج الوظيفي؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض، على مسمى:

– معالج وظيفي ثانٍ/ شعبة الرعاية المنزلية العلاجيةٍ.

– معالج وظيفي أول/ قسم الرعاية التاهيلية الشاملة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:هنا.

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