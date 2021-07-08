تراند الفن: وزير المالية: نستهدف توفير بيئة مُشجعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا حريصون على توفير بيئة مُشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية بمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، أننا نعمل على تطوير وتحديث أنظمتنا الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يُساعد في جذب وتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى حرصه على حل أي مُشكلات تُواجه الاستثمارات العاملة في مصر، لتحفيز الاستثمار في مُختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

وأشار إلى حرصه أيضًا على التشاور مع مُجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

من جانبه، صرح جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرةن بأن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2020، مؤكدًا تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى نحو 2 مليار دولار خلال العام الحالى.

وأوضح كوهين أن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مضيفًا أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المُباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية، لحثها على استكشاف فُرص الواعدة للاستثمار في مصر.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحِرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون المُشترك في شتى المجالات.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

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