تراند الفن: ردة فعل رجل رأى جملاً عطشان وسط الصحراء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر بكثرة يظهر رجلاً في الجزائر يقدم ماء لجمل عطشان وسط الصحراء. وظهر الجمل مرهقاً ظمآن جاثياً على الأرض بسبب التعب، إلى أن اقترب منه رجل كان ماراً بشاحنته فوجده مرمياً على الطريق، فحمل قارورة مياه باردة، وفتح الجمل فمه وبدأ يرتوي منها بنهم. ولاقى الفيديو إعجاب الملايين ممن أشاد بتصرف الرجل، يذكر أن الجزائر كانت سجلت خلال الساعات الماضية درجة حراة وصلت لـ60 درجة مئوية، وقد دخلت إحدى مدنها قائمة المدن المسجلة فيها أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم.

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