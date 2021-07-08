تراند الفن: 3 أطعمة نأكلها يومياً ومتوفرة بكل منزل تؤدي للإصابة بأمراض القلب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد : يعتبر مرض الشريان التاجي، أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا وهو المرض الذي يسبق عادة النوبة القلبية، حيث تصبح الشرايين التي تمد القلب بالدم مسدودة باللويحات.

3 أطعمة رئيسية

ووفقا لموقع “ويب مد” يمكن أن تساهم ثلاث أطعمة رئيسية في مشكلة اللويحات، وهي الأرز والخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، لأنها تفتقد الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية.

وأوضح موقع “ويب مد” : بأن “الحبوب المكررة تتحول بسرعة إلى سكر، والذي يخزنه جسمك على شكل دهون. واتباع نظام غذائي غني بالحبوب المكررة يمكن أن يسبب دهون البطن، والتي ترتبطها الدراسات بأمراض القلب”.

ويُنصح الناس بالبحث عن مصطلح “حبوب كاملة 100%” عند شراء مثل هذه المنتجات.

الفرق بين الحبوب الكاملة والمكررة

وتحتفظ الحبوب الكاملة بجميع الأجزاء الثلاثة من البذور، النخالة والجنين والسويداء، بينما تفتقد الحبوب المكررة جزءا أو أكثر من البذور.

وتحتوي النخالة على “مضادات الأكسدة الهامة وفيتامينات B والألياف”. ويمتلك الجنين “العديد من فيتامينات B وبعض البروتينات والمعادن والدهون الصحية”.

وفي الوقت نفسه، تحتوي السويداء على “الكربوهيدرات النشوية والبروتينات والفيتامينات والمعادن”.

وأضاف المجلس أن “تكرير الحبوب يزيل نحو ربع البروتين الموجود في الحبوب ومن نصف إلى ثلثي العناصر الغذائية أو أكثر”.

وشملت الدراسة، الحبوب المكررة الخبز والمعكرونة والنودلز المصنوعة من الدقيق الأبيض.