تراند الفن: معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل الجمهور في يومه الثامن

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، أبوابه أمام الزائرين، لليوم الثامن، في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 إقبالًا شديدًا من قبل الجمهور منذ أول يوم له.

الجدير بالذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 1218 ناشرا، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية هي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، و12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشهد المعرض لأول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات، التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع، داخل قاعات المعرض، وللحصول على تذكرة الزيارة، يمكنك الدخول على الرابط من هـــنــا

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