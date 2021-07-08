تراند الفن: 3 نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من كورونا أثناء الامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لطلاب الثانوية العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء أداء الامتحان.

1-تجنب ملامسة الأسطح وعقم يديك باستمرار

2-لا تنزع الكمامة وحافظ على التباعد الاجتماعي

3-استخدام أدواتك الشخصية وتجنب استعارة شيء من أصدقائك

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التعليمات لطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل بدأها في 10 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل.

ولفتت “التعليم” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد مرور نحو 10 أيام من الامتحان الأخير أي 12 أغسطس المقبل.

وأشارت “التعليم” إلى ضرورة تواجد الطلاب في لجنة الامتحان قبل 10 دقائق من موعد بدء الامتحان على الأقل؛ للانتهاء من إجراءات التأمين وفي حالة الوصول متأخرا سوف تتم كل الإجراءات التأمينية والاحترازية ويعتبر هذا من وقت الامتحان.

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