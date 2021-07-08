تراند الفن: استشاري يكشف عن أسماء أدوية شائعة تسبب أحلامًا مفزعة!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد ‏النمر، عن أسماء أدوية معينة لها أعراض جانبية ‏نادرة تتمثل في حدوث أحلام مفزعة وكوابيس أثناء النوم.‏ وأوضح النمر أن من بين هذه الأدوية، مضادات الحساسية anti HBeta blockers، وحاصرات بيتا، وأدوية الكولسترول ‏STATINS‏ ‏SSRI‏، إضافةً إلى مضادات الاكتئاب.‏ وطالب النمر المرضى الذين يعانون ظهور مثل هذه الأعراض ‏إلى مراجعة الطبيب المختص لتغيير الدواء على الفور.

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