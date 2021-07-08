تراند الفن: مصرع تلميذ غرقًا بترعة نجع المصلحة في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - لقي تلميذ مصرعه غرقا في ترعة بدائرة مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وقد انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين غرق “نادر ف ع ا” – 11 عاما تلميذ – ويقيم بذات الناحية تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

وبالفحص وسؤال شقيقه “رائد ف ع ا” – 29 عاما سائق – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.



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