تراند الفن: خير أيام الزمان.. «المصلح» يوضح فضل العشر من ذي الحجة وأهمية اغتنامها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - دعا أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، لاغتنام العشر من ذي الحجة، مشيراً إلى أنها خير أيام الزمان.

وقال المصلح: “من فضل الله عز وجل أن سنح لهم من الزمان ما يكون أياماً يستزيد فيها المؤمنون بصالح الأعمال، ويستكثرون من القربات والصالحات، والعاقل هو من يبادر لاغتنام الفرص الممنوحة من الله عز وجل”.

وأضاف: “هذه الأيام المباركة هي خير أيام الزمان، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فقد أقسم الله بليال العشر كما جاء في تفسير أهل العلم”.

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