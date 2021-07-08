تراند الفن: 27 يوليو.. موعد مناقصة بشركة الخزف لإنشاء مشروعات جديدة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت “شيني” العاملة في مجال تصنيع الأواني الخزفية، والتي تملكها الحكومة، تأجيل جلسة فض مظاريف مناقصة تقديم عروض لإعداد دراستي جدوى بنكية لمشروعين، إلى يوم 27 يوليو 2021.

وطرحت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني مناقصة بين الشركات الاستشارية العالمية والمحلية في وقت سابق، لتقديم عروض لإعداد دراستي جدوى بنكية (فنية – تسويقية – مالية).

وأوضحت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ، أن الدراسة الأولى لإنشاء مصنع لأدوات المائدة (البورسلين)، لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة طبقاً لدراسة السوق، والدراسة الثانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية لإنتاج الكمية المطلوبة.

وحققت الشركة خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 5.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية مايو 2021، مقابل خسائر تقدر بـ40.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.