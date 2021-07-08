تراند الفن: بالفيديو.. بطل “رشاش” يعلق على الجدل الذي أثاره المسلسل.. ويرد على أسرة رشاش الحقيقية

صحيفة المرصد : علق الممثل يعقوب الفرحان بطل مسلسل “رشاش” ، على الجدل الذي أثاره العمل الفني وعدم ارتباطه بالقصة الحقيقة، مشيراً إلى أن العمل ليس وثائقياً أو سيرة ذاتية كما يعتقد البعض.

وقال “يعقوب” في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أن فكرة العمل بدأت أول 2020 حيث عُرضت عليه البطولة ووافق عليها بعد الاتفاق على كل شيء.

ورد “الفرحان” على اعتراض أسرة “رشاش” الحقيقية قائلاً إن العمل ليس له علاقة بالقصة الأساسية غير أنه مستلهم منها فقط، ويحتوي على خليط من “الأكشن” والتشويق والإثارة، مؤكداً أن العمل مؤشر جيد لتطور مستقبل السينما السعودية.

وأشار إلى أن العمل توفرت له كل سُبل الإنتاج الناجح، والمخرج كان له رؤية فنية واضحة مؤكداً أن إعداد العمل تم تحت إشراف فرق محترفة تولت التدريب على التعامل مع المشاهد الخطرة والأسلحة والتفجيرات.