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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة
صحيفة المرصد : علق الممثل يعقوب الفرحان بطل مسلسل “رشاش” ، على الجدل الذي أثاره العمل الفني وعدم ارتباطه بالقصة الحقيقة، مشيراً إلى أن العمل ليس وثائقياً أو سيرة ذاتية كما يعتقد البعض.
وقال “يعقوب” في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أن فكرة العمل بدأت أول 2020 حيث عُرضت عليه البطولة ووافق عليها بعد الاتفاق على كل شيء.
ورد “الفرحان” على اعتراض أسرة “رشاش” الحقيقية قائلاً إن العمل ليس له علاقة بالقصة الأساسية غير أنه مستلهم منها فقط، ويحتوي على خليط من “الأكشن” والتشويق والإثارة، مؤكداً أن العمل مؤشر جيد لتطور مستقبل السينما السعودية.
وأشار إلى أن العمل توفرت له كل سُبل الإنتاج الناجح، والمخرج كان له رؤية فنية واضحة مؤكداً أن إعداد العمل تم تحت إشراف فرق محترفة تولت التدريب على التعامل مع المشاهد الخطرة والأسلحة والتفجيرات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. بطل “رشاش” يعلق على الجدل الذي أثاره المسلسل.. ويرد على أسرة رشاش الحقيقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.