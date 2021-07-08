تراند الفن: «الصحة: تلقي الجرعة الثانية من اللقاح يحمي من تحورات «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - جدّدت وزارة الصحة، الدعوة إلى ضرورة تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”، للحصول على مناعة أكبر وأفضل، والحماية من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأوضحت الوزارة، أن الجرعة الثانية يتم تلقيها بعد 42 يوماً من الجرعة الأولى، مبينةً أن الجرعة الأولى لا تفقد مفعولها إذا زادت المدة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل 1207 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1195 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

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