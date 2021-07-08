فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أفادت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري، بإن جنسية السفينة التي كانت تقل الحاوية المحترقة في ميناء جبل علي من دولة جزر القمر. وأوضحت في مداخلة مع قناة لـ”الإخبارية” أن حريق السفينة في ميناء جبل علي كان بسبب مواد كيميائية قابلة للاشتعال بإحدى حاوياتها، لكن سبب الاشتعال سيتم الكشف عنه بعد الانتهاء من عملية التبريد. وكانت “المري” أكدت في الوقت نفسه عدم وجود أي إصابات أو وفيات بين طاقمها. وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أوضح أن الحريق اندلع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات. وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في ميناء جبل علي، وتمت السيطرة بالكامل على الحريق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مسؤولة بحكومة دبي تكشف عن جنسية السفينة التي احترقت إحدى حاوياتها بميناء جبل علي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.