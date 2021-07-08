تراند الفن: تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون.. عودة بدر بانون ومحمد شريف مهاجمًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يسعى النادي الأهلي إلى انتزاع ثلاث نقاط جديدة، في بطولة الدوري الممتاز، وتضييق الفارق مع نادي الزمالك، حين يلتقي بنظيره فريق المقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من عمر المسابقة.

ويلعب الأهلي مباراة الليلة، وهو في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر، ويمتلك 45 نقطة في رصيده، واستعادة توازنه وانتصاراته المحلية من جديد، بتحقيق الفوز مؤخرًا على فريق سموحة برباعية دون رد.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط:أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم :محمد شريف.

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