تراند الفن: جثة في حفرة الآثار.. سر رسالة صوتية كشف جريمة فيلا الدكتور بالشيخ زايد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يواصل “القاهرة 24” نشر نص التحقيقات في القضية رقم 1746 لسنة 2021اداري قسم شرطة ثان الشيخ زايد، واقعة التنقيب عن الآثار، داخل فيلا مملوكة لرجل يحمل جنسية دولة عربية، في مدينة الشيخ زايد، التي أسفرت عن مصرع شاب، نتيجة انهيار أعمال الحفر عليه أثناء التنقيب.

س: ما اسمك

ج/ احمد مرزوق احمد ياسين

س: ماهي تفصيلات بلاغك؟

ج :واحنا قاعدين في البيت انا ووالدتي وشقيقي الأصغر ويدعي / إبراهيم جائلنا رسالة صوتية على واتساب تليفون إبراهيم أخويا من واحد اسمه / احمد محمد شبابه

والرسالة الصوتية بتقول محمد اخويا واحمد محمد شبابه وناس تانية كانوا بيحفروا على أثار في فيلا بالشيخ زايد والحفرة ردمت على أخويا ومات في ساعتها والناس اللي معاه ردموا عليه الحارة وبعد كده نزلت من البيت وقابلت أحمد محمد شبابه في إسكندرية وجينا على قسم الشيح زايد عشان تشوف اللي حصل لأخويا .

‏ ‏ ‏س: ‏ متى وأين حدث ذلك ؟

ج : الرسالة الصوتية دي جت على تليفون أخويا إبراهيم يوم السبت الموافق 2021/5/15 حوالي الساعه 4:30 العصر كنا في البيت في محرم بك.

س:امام من حدث ذلك ؟

ج: الكلام ده كان أمام والداتي وأخويا ابراهيم وأختی روان

‏ ‏ س: ما هو نوع الضرر الواقع عليك ؟

‏ ‏ج : أنا من شهر مارس مش لاقي أخويا وعمال أدور عليه وأول ما الرسالة الصوتية دي جاتلنا جينا القسم على طول هنا.

‏ ‏ س: ماهي بيانات أخيك تفصيليا ؟

‏ ‏ ج :هو اسمه / محمد مرزوق احمد یاسین موالید 1993/8/1 عامل ومقيم 49ش القمر عربال محرم بك – الاسكندرية .

‏س: ما هو سنت تواجده بالمكان تحديدا

‏ ج: اللي عرفته من / أحمد محمد شبابه إنهم كانوا رايحين يعملوا عملية تنقيب عن آثار في فيلا بالشیخ زاید

‏ ‏س:ما هو قصتك من اقوالك ؟

‏ ‏ج : اتخاذ اللازم قانونا

‏ ‏ س: هل لديك اقوال أخرى ؟

‏ ‏ الا تمت أقواله وتوقع منه .

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