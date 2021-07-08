تراند الفن: الذايدي: أبرز رموز الصحوة لديهم صور مع حسن نصر الله ويعتقدون أن حزب الله وحماس “بقرات مقدّسة لاتمسّ”!- فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏42 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: قال الكاتب مشاري الذايدي أنه تم مواجهة حزب الله وحماس عندما كان يعتبرهم البعض في المنطقة “بقرات مقدّسة لاتمسّ” في إشارة إلى رموز الصحوة.

وأضاف خلال لقاء له في برنامج “الموقف” المذاع على “قناة السعودية” أن أبرز رموز الصحوة في المملكة والمثقفين اليساريين أو النضاليين لديهم صور مع حسن نصر الله إلى هذا اليوم. وقبل ذلك الأهم من الصور المقالات التي كانت تمجد حسن نصرالله وخالد مشعل على اعتبار أنهم رموز النضال العربي ومن قال غير ذلك فهم صهاينة منبطحين.

وأضاف: عند مواجهة تنظيم القاعدة كان أسامة بن لادن والظواهري يتهمون من يواجههم بأنهم ليبراليين متطرفين أو عملاء لأمريكا أو من جماعة راند مع العلم أن جماعة راند كانت تستهدف إيجاد نسخة من الإسلاميين الموالين لأمريكا.

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