تراند الفن: “الداخلية”: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروج الأكاذيب في واقعة حرق شخص بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:09 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص، يتضرر من قيام شخصين بالتعدي على والده والتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة، تتمثل في وقوع مشاجرة، بإحدى قرى مركز شرطة قلين، بمحافظة كفر الشيخ، بين طرف أول: (أحد الأشخاص مقيم بذات القرية “مصاب بحروق متفرقة بالجسم”)، طرف ثان: (أحد الأشخاص، وشقيقه “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بذات القرية)، وذلك إثر خلافات مالية بين الطرف الثانى، ونجل الطرف الأول، قام على إثرها الطرف الثانى، بالتوجه إلى منزل نجل الطرف الأول، وتبين عدم تواجد نجل الطرف الأول، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بإلقاء مادة سريعة الاشتعال “بنزين”، على الطرف الأول، وإشعال النيران به، وهو ما أحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر، إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشخص، الذى أدلى بادعاءات كاذبة فى الفيديو المشار إليه، رغم علمه بحقيقة الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.