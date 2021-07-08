تراند الفن: الأهلي يواجه المقاولون لانتزاع انتصار جديد في الدوري وملاحقة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يسعى النادي الأهلي إلى انتزاع ثلاث نقاط جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتضييق الفارق مع نادي الزمالك، حين يلتقي بنظيره فريق المقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس والعشرون من عمر المسابقة.

ويلعب الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني خلف الزمالك(المتصدر) ويمتلك 45 نقطة في رصيده واستعاد توازنه وانتصاراته المحلية من جديد بتحقيق الفوز مؤخرا علي فريق سموحة برباعية نظيفة.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اجتمع مع لاعبيه أكثر من مرة للتأكيد علي عدة أمور من بينها أن فريق المقاولون لا يزال خصم عنيد بعيدا عن نتائجه المتواضعة هذا الموسم، كما أنه يجيد اللعب بقوة أمام الفرق الكبيرة لذا من الضروري احترامه واللعب أمامه بروح عالية والسعي بقوة لحصد النقاط الثلاث والتي لا بديل عنها في الوقت الحالي من أجل الاستمرار في مطاردة الزمالك علي صدارة المسابقة، كما حصل موسيماني علي بعض المباريات لفريق ذئاب الجبل لمعرفة نقاط الضعف التي يمكن للفريق الأحمر استغلالها في جلب الفوز.

الأهلي يستعيد في مباراة الليلة جهود مدافعه المغربي بدر بانون بعد غيابه عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف وهو ما وضع بيتسو موسيماني في حيرة شديدة بسبب جاهزية جميع لاعبو الدفاع وظهورهم بشكل مميز في المباريات الماضية، إلا أن اللاعب المغربي ضمن حجز مكانا له في التشكيلة الأساسية في ظل القناعة الكبيرة من الجميع بما يقدمه منذ انضمامه للأهلي في بداية الموسم الحالي، بينما يستمر غياب وليد سليمان للإصابة، وناصر ماهر واحمد رمضان بيكهام، كما يغيب عمرو السولية للراحة.

في المقابل يخوض المقاولون صاحب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة مباراة الأهلي ساعيًا إلي تحقيق نتيجة إيجابية وعدم تلقي هزيمة جديدة علي أقل تقدير، وحرص مدربه عماد النحاس علي تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا وطالبهم بأن يكونوا علي قلب رجل واحد وأن يزيلوا الرهبة تماما أمام بطل الدوري،فيما وعدت إدارة النادي بمنح اللاعبين مكافأة مالية كبيرة في حالة تحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق في جدول ترتيب المسابقة.

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