تراند الفن: اليوم.. الإنتاج الحربي يستضيف بيراميدز بحثًا عن الأمل الأخير

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يستضيف ملعب ستاد السلام في السابعة مساء اليوم، المواجهة المرتقبة بين الإنتاج الحربي وبيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتمسك الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري بالأمل الأخير، في الابتعاد عن دوامة الهبوط، بعدما حقق فوزا وتعادلا أمام المصري البورسعيدي والجونة، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حققها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 9 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 14 مباراة.

وفي نفس السياق، يسعى بيراميدز لتعديل نتائج الفريق، لمواصلة التقدم نحو المربع الذهبي، بعد تعادلين متتاليين أمام الأهلي وإنبي، ويحتل الفريق المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، حققها من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 12 مباراة، فيما نال الهزيمة خلال 4 مباريات.

حراسة المرمى: شريف إكرامي – عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – طارق طه – أحمد فتحي – محمد حمدي – عبد الله بكري – علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد – إيريك تراوري – أحمد توفيق – أحمد الشيخ – إبراهيم حسن – محمود صابر – محمود حمادة – عمر جابر – إسلام عيسى – رمضان صبحي

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