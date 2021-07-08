تراند الفن: “المرور” يوضح ضوابط الالتفاف يمينًا والإشارة حمراء مع وجود مثلث !

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: جدّدت الإدارة العامة للمرور التذكير بضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.

وتلقت الإدارة سؤالا من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قال فيه: ” السلام عليكم ممكن استفسار كنت في المسار الأوسط بعدين لفيت يمين علما أن اللف اليمين ما يوجد مثلث لكن موجود كاميرا ما هي نوع المخالفه قطع إشارة أم تجاوز مسارات”.

وردت الإدارة بنشر إنفوجراف أوضحت خلاله ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء والتي جاءت على النحو التالي: “يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.”

وتابعت: ” إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة كما يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.

وأوضحت الإدارة إنه إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وشددت على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعد قطع إشارة.

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