تراند الفن: حكاية عنتيل المنيا الجديد.. صاحب مركز علاج طبيعي ومساعده كشف “فيديوهاته” الإباحية صدفة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تصدرت واقعة انتشار صور وفيديوهات جنسية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث في جوجل، بالبحث عن الطبيب الملقب بــ”عنتيل المنيا الجديد”أ. و” 43 عاما، والمتحرش بعدد من السيدات فى المنيا.

وأكدت مصادر مطلعه بأن المتهم ” أ.و” المعروف اعلاميا بـ “عنتيل المنيا الجديد” ليس طبيبا، فهو شخص منتحل صفة طبيب، بل إنه حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة المنيا، لافتا إلي أنه توجه بالسفر إلي إيطاليا وظل بها عدة سنوات، وحدثت مشاكل في حياته الزوجة، عندما كشفت زوجته خيانته لها مع عيشقته في وضع مخل للشرف وطلبت الطلاق منه.

وأوضحت المصار أن المتهم قام بفتح مركزعلاج طبيعي كبير، ومن هنا بدأت معرفته بالسيدات ونشبت علاقات بينهم، وقد انتحل العنتيل صفة طبيب علاج طبيعي، لكن خلال فترة انتشار فيروس كرورنا، قام بغلق مركز العلاج بسبب الخسائر التي تلقاها.

وأضاف: “أنه عمل في تجارة الكحولايات والكمامات، وقام باستدعاء شاب ليتولي بعض الأمور المتعلقة بالحسابات، ولكن الشاب كشف فلاشة موضوع بداخلها بعض الفيديوهات الجنسية، مع بعض السيدات، فتوجه الشاب إلي شقيقه الأكبر وأبلغه بما وجده في العمل، وبدأ شقيق الشاب يساوم المتهم، وبدأ في إرسال مقاطع الفيديو له، وطالبه بمبلغ مالي مقابل حذف هذه المقاطع الجنسية.

فرفض المتهم الامتثال له، فأنشأ في أعقاب ذلك الحساب المُشار إليه، ونشر بعض مقاطع الفيديو، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبه، وقرر عمل صفحة علي تويتر، وقام بتنزيل بعض الصور مقتطعه من الفيديوهات مع تظليل وجوه السيدات.

ونوه المصدر بأن المتهم له أكثر من 15 فيديو إباحي، يصور فيها السيدات مع إخفاء وجوههن خلال العلاقة الحميمية، ولقبّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”عنتيل الصعيد” الجديد.

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