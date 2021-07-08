تراند الفن: موبايل الموظفة السبب.. القصة الكاملة لواقعة تحرير محضر غش لطالب كفيف بجامعة الفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - آثارت واقعة عبدالله ياسر، طالب كفيف بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الفيوم، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه بتحرير محضرغش له، أثناء تأديته الامتحان بأحد المواد الدراسية، في امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وذهب عبدالله ياسر، الطالب بكلية الحقوق، كعادته كُل مرة إلى الكلية لأداء الامتحان، وبدأت الموظفة المكُلفة بالكتابة له من قِبل الكنترول المُختص تساعده في قراءة الأسئلة وكتاب ما يُمليه عليها فقط، لعدم توفر طريقة “البرايل”، وهي نظام الكتابة المكتوبة المستخدمة للمكفوفين أو ضعاف البصر، تُمكن المكفوفين من القراءة.

وفجأةً لاحظ رئيس الكنترول، أثناء مروره على اللجنة، أنَّ الموظفة تستخدم الموبايل الخاص بها أثناء عملها، فتم التنبيه عليها من قِبل رئيس الكنترول، بغلق الموبايل، وقراءة الأسئلة للطالب والكتابة فقط لما يُمليه عليها الطالب، ولكن عادت الموظفة وفتحت الموبايل، ودخلت على شبكة الإنترنت، للبحث عن إجابات لأسئلة الامتحان لمُساعدة الطالب عبد الله ياسر، الأمر الذي انتهى بتحرير محضر غش للطالب، وإحالة الموظفة للتحقيق.

وفي سِياق ذلك، كشف الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حقيقة واقعة تعرّض طالب كفيف يدرس بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة الفيوم، لتحرير محضر غش له، أثناء تأديته امتحان أحد المواد الدراسية، بامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إنَّ الطالب عبد الله ياسر، طالب كفيف، يؤدى الامتحان هذا العام بالنصف الثاني من العام الدراسي بكلية الحقوق، وهُناك موظفة كُلفت بالكتابة لهذا الطالب من قِبل الكنترول المُختص، وقد لاحظ رئيس الكنترول أثناء المرور على اللجنة أنَّ الموظفة تستخدم الموبايل الخاص بها أثناء عملها، فتم التنبيه عليها بغلق الموبايل، وقراءة الأسئلة للطالب وكتابة فقط ما يُمليه عليها الطالب.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنَّ الموظفة عادت وفتحت الموبايل ودخلت على شبكة الإنترنت للبحث عن إجابات لأسئلة الامتحان، وعلى ذلك تم إحالتها للتحقيق، مؤكدًا أنَّه تم حل مشكلة الطالب عبد الله ياسر، الطالب بكلية الحقوق، كما أنَّه سيؤدي باقي الامتحانات المُقبلة دون معوقات.

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