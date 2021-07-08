تراند الفن: اهتمام منياوي بمباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي أوروبا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نالت مباراة كرة القدم التي جمعت بين منتخبي انجلترا والدنمارك، اهتماما كبيرا من جماهير كرة القدم المنياوية.

وشهدت الأندية، والمقاهي، التفاف وتجمع كبير من أهالي المنيا، والذين تفاعلوا مع أهداف المباراة، التي شهدها ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وفي الدقيقة 30 ومن ركلة حرة مباشرة نجح المنتخب الدنماركي في التقدم من ركلة مباشرة عن طريق ميكيل دامسجارد.

يذكر أن هذا هو الهدف الأول الذي يدخل في مرمى الإنجليز خلال النسخة الحالية، من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وفي الدقيقة 38، نجح المنتخب الإنجليزي في إدراك التعادل بعد أن مرر بوياكو ساكو عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى سايمون كايير الذي سددها بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، وذلك حتى الدقيقة 59 من وقت المباراة.

يذكر أن منتخب إنجلترا تأهل للدور النهائى، بعد الفوز على المنتخب الدنماركي بهدفبن مقابل هدف.

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