نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات وعروض كارفور مصر في كل الفروع حتى 2021 تحت شعار تشكيلة الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت مجموعة محلات كارفور مصر مجموعة كبيرة للغاية من العروض والخصومات على عدد كبير للغاية من السلع، وقد اختارت شعارها لحملة التخفيضات الحالية وهو تشكيلة الصيف، بسبب ما احتوت عليه كراسة العروض من العديد من المستلزمات الخاصة بالصيف والبحر، ومن بينها حمامات السباحة المنزلية للبيوت والجنائن بمختلف المقاسات لتتناسب مع جميع المساحات، بالإضافة إلى ألعاب البحر والعوامات اللذيذة العصرية بالأشكال الشهيرة، وفي الأخير عملت على إطلاق العديد من المواد الغذائية، ولكن كان أساس الحملة هو مستلزمات الصيف.

عروض كارفور مصر تشكيلة الصيف

يعتبر كارفور من أكبر المراكز التجارية على مستوى مصر والعالم كله، ويوجد له فروع كثيرة في جميع المحافظات، ويمكنكم الحصول على العروض والخصومات المميزة الخاصة بفصل الصيف من أي فرع من هذه الفروع بكل سهولة، حيث يحرص على إسعاد عملائه وتوفير الراحة لهم، ومن أهم هذه العروض والخصومات ما يلي:

جردل ألعاب البحر من بينجو أشكال بسعر 19.95 جنيه مصري.

جردل البحر الكأس من بينجو بسعر 39.95 جنيه مصري.

أدوات البحر على شكل سيارة بسعر 49.95 جنيه مصري.

جردل البحر أشكال من بينجو بسعر 84.95 جنيه مصري.

مدفع المياه من بينجو بسعر 19.95 جنيه مصري.

حامل الأكواب المائي القطعة بسعر 29.95 جنيه.

قطعتين مسدس مياه من بينجو بسعر 24.95 جنيه.

مسدس مياه كبير من بينجو بسعر 59.95 جنيه.

كتافة دلميشن مجسمة بسعر 29.95 جنيه.

أقوى الخصومات من كارفور مصر

كتافة ليون كينج مقاس 9*6 سم بسعر 39.95 جنيه.

كتافة انتكس أشكال مقاس 19*19 سم بسعر 24.95 جنيه.

لايف جاكيت مقاس 41*30 سم بسعر 54.95 جنيه.

كرة البحر 51 سم أشكال بسعر 24.95 جنيه.

لايف جاكيت مقاس 50*47 سم بسعر 99.95 جنيه.

كرة بحر كبيرة 1.07 متر بسعر 79.95 جنيه.

عوامة حيوانات مجسمة بسعر 44.95 جنيه.

عوامة ديزني هاللو كيتي مقاس 20 سم بسعر 49.95 جنيه.

تخفيضات كارفور مصر 2021