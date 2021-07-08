تراند الفن: “الفن الصادق” في قصر الأمير بشتاك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك “بشارع المعز” التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من الأمسيات الطربية المتميزة، حيث يلتقي محبي الطرب الأصيل فى السابعة والنصف مساء اليو الخميس مع الحفل الغنائى الذى تقدمه فرقة “الفن الصادق”، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية.

تأسست الفرقة على يد الفنان “إسماعيل صادق” صوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا، وتعنى بتقديم أغنيات الزمن الجميل: “أمانة عليك – جميل وأسمر – كامل الأوصاف – عنابي ويا حلو صبح”.

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