تراند الفن: شاهد: طريقة سهلة لطلب منتجات ”الكريمات و عسل مانوكا النيوزلندي” من صيدلية أسترالية بأرخص الأسعار

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: كشف متخصص بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي كيفية طلب المنتجات مثل الكريمات وغيرها من الصيدلية الأسترالية بأرخص الأسعار.

ونشر “البقمي” مقطع فيديو شرح خلاله خطوات الشراء من موقع أسترالي وحتى باب المنزل خلال دقيقتين ونصف فقط ما يساعد على توفير مئات الريالات”.

وقال يتم الدخول للموقع والبحث عن نوع المنتج وتحديد الكمية التي تريدها ثم الشراء وأخيرا تحديد الدولة واختيار طريقة الدفع التي يتم من خلالها تعبئة بيانات الشحن وأرقام البطاقة.

وأشار إلى الموقع يبيع المنتجات بالدولار بالاسترالي وهو أرخص من الدولار الأمريكي.

في السياق نفسه نشر مغرد صورة لكمية من المنتجات التي قام بشرائها من الصيدلية وأرفقها بتعليق: “هذه المنتجات وصلتني اليوم من استراليا ، تخيلوا ان تكلفة شرائها 460 ريال فقط مع الشحن ورسوم تحويل العملة بينما تكلفتها في احدى الصيدليات المحلية المشهورة ( 1133 ) ريال ملاحظة : جميع هذه المنتجات أصلية”.

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