فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أعلنت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، عبر منصة استطلاع مسودة لتحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية. منشآت فئة أ وفئة ب

وحسب “المدينة” قسّمت المسودة، عقوبات المخالفات إلى قسمين وذلك على حسب حجم المنشآت، الأول: منشآت فئة أ: وهي أقل من 10 عاملين، منشآت فئة ب: 10 عاملين فأكثر.

واستحدثت مسودة جدول العقوبات والمخالفات، مخالفات جديدة، أبرزها: عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته، مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني، وعقوبتها 5000 ريال بغض النظر عن حجم المنشأة (تتعدد بتعدد العمال)، وكذلك عدم الالتزام بتوثيق عقود العاملين حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، بعقوبة تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال. عقوبة تأجير الراتب

وأوضحت الوزارة أن أبرز التحديثات على الجدول، تضمنت زيادة عقوبة مخالفة تأخير الرواتب الشهرية للمنشآت فئة ب، من 3000 ريال، إلى 5000 ريال، تتعدد بتعدد العمال، وكذلك تحديث مخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، حيث كانت عقوبتها في السابق، 20 ألف ريال تتعد بتعدد العمال. أما في المسودة، فقيمتها 10 آلاف ريال للمنشآت حجم أ، و20 ألف ريال لحجم ب، إضافة إلى عدم تجديد رخصة العمل للعامل المخالف. عدم الالتزام بالتوطين

وشملت مسودة ، تحديث مخالفة عدم الالتزام بنسب التوطين الصادرة بالقرارات الوزارية، بعقوبة غرامة مالية للمنشآت حجم أ بمبلغ 10 آلاف ريال، و 25 ألف ريال، للمنشآت حجم ب.

كما تضمنت تمديد مدة الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك بدلا من 30 يوما.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منها زيادة عقوبة تأخير الراتب.. تفاصيل مسودة تحديث جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.