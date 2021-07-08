تراند الفن: إحالة موظفة بجامعة الفيوم للتحقيق على خلفية تحرير محضر غش لطالب كفيف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنَّه تم إحالة موظفة بالجامعة إلى التحقيق، بعد قيامها بفتح هاتفها المحمول الخاص بها، والدخول على شبكة الإنترنت للبحث عن إجابات لأسئلة الامتحان، لطالب كفيف بجامعة الفيوم، وذلك أثناء تواجدها داخل إحدى اللجان الإمتحانية بكلية الحقوق بالجامعة، لقيامها بدورها الوظيفي المُكلفة به فقط من قِبل الكنترول المُختص.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أنَّ هُناك موظفة كُلفت بالكتابة للطالب عبد الله ياسر، وهو طالب كفيف بكلية الحقوق بالجامعة، من قِبل الكنترول المُختص، وقد لاحظ رئيس الكنترول أثناء المرور على اللجنة أنَّ الموظفة تستخدم الموبايل الخاص بها أثناء عملها، فتم التنبيه عليها بغلق الموبايل، وقراءة الأسئلة للطالب والكتابة فقط ما يُمليه عليها الطالب.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنَّ الموظفة عادت وفتحت الموبايل الخاص بها، ودخلت على شبكة الإنترنت، للبحث عن إجابات لأسئلة الامتحان، وعلى ذلك تم إحالتها للتحقيق.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أنَّ الطالب عبدالله ياسر، الطالب بكلية الحقوق بجامعة الفيوم، سيؤدي باقي الامتحانات المُقبلة دون معوقات، فضلًاعن إنَّه تم حل مشكلة الطالب.

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