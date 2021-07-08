تراند الفن: “لو سمحتوا” لهاني شاكر تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - استطاع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تحقيق نجاح كبير بأغنيته الجديدة التي حملت “لو سمحتوا”، بعدما طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة حتى الآن عبر “يوتيوب”، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

وعلّق الفنان الكبير هاني شاكر على ظهوره بـ”لوك” مختلف في أغنيته الجديدة التي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن فريق العمل كان له فكر مُختلف عند التفكير في بوسترات وصور الأغنية، قائلًا: “خلوها أغنية جديدة عليا خالص، وودوني في سكة جديدة”.

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