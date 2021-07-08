تراند الفن: تمنع الجفاف وترطب الوجه.. فوائد الأقنعة الليلية للبشرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يرغب كل شخص على حماية بشرته من الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، والضغط والبيئة الحمضية، وتتحول إلى وضع الإصلاح ليلاً، حيث يتعافى جسمك ويصلح نفسه أثناء النوم، فعندما تخضع خلايا بشرتك لعملية شفاء، يزود القناع الجلد بمكونات نشطة تجعل عملية الشفاء أكثر فعالية.

فوائد الأقنعة الليلية

يرطب البشرة

تفقد البشرة ترطيبها مع تقدم العمر، حيث تعمل الأقنعة الليلية على ترطيبها بالمكونات النشطة وتلطيفها بالمعادن والفيتامينات ومكونات تعزيز البشرة.

يعمل كعامل مانع للتسرب

يمنع الجلد من الجفاف أثناء النوم، ويساعد أيضًا على منع الأوساخ والملوثات الأخرى من الوصول إلى المسام.

التجديد

يعمل القناع الليلي كعامل مساعد في تجديد الخلايا، كما يوفر التغذية التي تحتاجها عن طريق إبطاء علامات الشيخوخة، ويمنح وقتًا إضافيًا للمكونات النشطة للعمل بكامل طاقتها ويريح الوجه من أجل نوم أعمق.

المكونات التي يجب البحث عنها في الأقنعة الليلية؟

تشير الأبحاث إلى أن العناية بالبشرة التي تحتوي على البريبايوتكس والبروبيوتيك تساعد في استعادة الميكروبات الصحية لتحسين

مناعة الجلد، حيث تتحد البريبايوتيك والبروبيوتيك ليكون لهما تأثير كبير، يُعرف باسم synbiotics، حيث أثبتت الأبحاث أنها تعمل على تحسين مرونة الجلد ولها خصائص ترطيب ومقاومة للشيخوخة.

كما تساعد تقنية الليبوزومات الفريدة المستخدمة في الأقنعة الليلية على توصيل جزيئات متطابقة للبشرة، وتساعد الجسيمات الشحمية على حماية ونقل وإطلاق المستحضر في المكان والزمان المناسبين لتحقيق كفاءة أفضل للمنتج.

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