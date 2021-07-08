تراند الفن: محافظ الجيزة يكلف رؤساء لحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة العياط

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف طه عبد الصادق فرج مبارك للقيام بعمل رئيس حي جنوب الجيزة، كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدي على الطريق العام وشن حملات رفع الاشغالات على المحال والمقاهي والمنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالإضافة الى الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.

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