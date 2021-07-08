تراند الفن: “المياه” تكشف سبب ارتفاع تسعيرة الصهاريج.. و”تعلق” على توحيد الأسعار

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أوضحت شركة المياه الوطنية أن ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامنًا مع فترة الحج تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات متخصصة في ذلك.

وحسب “سبق” أشارت الشركة إلى أنه يجري العمل على دراسة توحيد الأسعار طوال العام خصوصاً مع تحسن كميات امداد المياه وارتفاع معدلات استمرارية الضخ بمكة .

وأضافت: نحرص على استمرارية ضخّ المياه لمنازل العملاء دون أي تأثير خلال موسم الذروة، حيث يتم المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

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