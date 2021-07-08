تراند الفن: نجل عادل إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده.. و”يعلق”متقلقوش

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: كشف المخرج المصري رامي إمام نجل الفنان عادل إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده. مؤكدا أنه بخير وفي حالة جيدة.

وقال رامي إمام في تصريحات صحفية: “الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور، وهو حاليا في إجازة”.

وتابع : “أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية لعادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إنه تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته”.

وأضاف: “الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا، متقلقوش عليه”

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