نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية المستمرة حتي 13 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عروضها الأسبوعية وتعد أسواق بنده أشهر وأكبر الأسواق لبيع المنتجات بالتجزئة وذلك إلى جانب منتجاتها المميزة بها التي تباع داخل أسواقها فقط وقد قدمنا لكم في أحد المقالات السابقة عروض العثيم الأسبوعية وقدمنا عروض بنده الأسبوعية للمنظفات ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على آخر العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق هايبر بنده للسلع الغذائية والتي تستمر حتي 13 يوليو الجاري والتي تحمل تخفيضات كبيرة جداً تصل إلى أكثر من ستون بالمائة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

موز فلبيني/ إكوادوري سعر الكيلو منه 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال والكمية المحددة لكل متسوق هي 3 كيلو.

سعر كيس الأرز الأبيض البنجابي الشعلاني 10 كجم 58.95 ريال سعودي بدلاً من 79.50 ريال.

سعر الكرتون من حليب طويل الأجل كامل/ قليل الدسم المراعي 31.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

مسحوق أومو مركز 5 كجم بسعر 28.50 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال.

سعر العلبة الواحدة من عنب أبيض محلي مصري 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال والكمية المحددة لكل متسوق هي 3 علب فقط.

ولمحبي سلطة الجبنه تقدم أسواق بنده سلطة جبنه فيتا بالفلفل/ الزعتر البركة 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي فقط بدلاً من 37.90 ريال.

عروض بنده الأسبوعية المستمرة حتي 13 يوليو

تقدم بنده عروضها الأسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي بتخفيضات كبيرة جداً تصل إلى سبعون بالمائة وهي عروض على مختلف المنتجات منها عروض اللحمة حيث يوجد مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو منها 22.50 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال ونقائق بقري برازيلي سعر الكيلو منها 24.95 ريال سعودي وسعر الكيلو من المفروم البقري البرازيلي 21.50 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال كما يوجد سمك القاروص وسعر الكيلو منه 15.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال ولسمك القاروص فوائد صحية عديدة ولمحبي الجمبري يوجد جمبري 80/70 سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال كما يوجد بطاطس رفيعة مقلية أمريكانا وبطاطس مقلية لامب وستون للقلي ويوجد حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال ويعد حليب أنكور غني بالفيتامينات والكالسيوم المفيد للجسم وهذا إلى جانب العديد من السلع والمنتجات الأخري المتواجدة في عروض بنده الأسبوعية.

وقد قدمنا لكم عبر هذا المقال بعض عروض أسواق بنده الأسبوعية التي تستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل.