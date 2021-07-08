تراند الفن: تصادف مرورها.. شاهد: ممرضة تسعف شخصًا أُصيب في حادث على طريق بحفر الباطن

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لممرضة وهي تسعف شخصًا أُصيب جراء حادث على أحد الطرق في حفر الباطن.

وأظهر الفيديو الممرضة وهي تجلس على الرصيف بينما كان المصاب ممدد على الأرض بجانبها وقد تعرض لإصابة في رأسه وتعمل على إسعافه.

جدير بالذكر أنه بحسب المعلومات التي ذكرها مغردين؛ فإن الممرضة هي غزل العنزي، وتعد هذه المرة الثالثة التي تنقذ فيها شخصًا مصابًا في حادث مروري وتصادف مرورها من هذا الطريق.



