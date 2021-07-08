تراند الفن: تعرف على سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - استقر سعر جرام الذهب في مصر لدى سوق الصاغة، اليوم الخميس، بدعم ارتفاع الأسعار العالمية مع صعود صادرات مصر من الذهب خلال الستة أشهر من العام الجاري 2021، بنحو 20% .

أسعار الذهب في مصر اليوم:-

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 821 جنيهًا.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 784 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و240 جنيهًا.

زادت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بدعم هبوط عوائد سندات الخزانة ومع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع عند التسوية سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.4% أو 7.90 دولار ليصل إلى 1802.10 دولار للأوقية .

ونجح الذهب في التسوية أعلى 1800 دولار لأول مرة في3 أسابيع، مع هبوط العائد على سندات الخزانة الآجل 10 سنوات أدنى 1.30%.

وفي تصريحات مع “القاهرة 24″، كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، صعود صادرات مصر من الذهب خلال الستة أشهر من العام الجاري 2021، بنحو 20% بما يعادل 341 مليون دولار لتبلغ 2.04 مليار دولار.

وذلك مقابل صادرات من المعدن النفيس بنحو 1.707 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2020، الذي شهد الذروة التاريخية لارتفاع الأسعار.

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