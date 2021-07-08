تراند الفن: وصايا لقمان لابنه وقصص أصحاب الجنة أبرز كتب الطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - إيمانًا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة تُسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم، يقدم جناح الأزهر الشريف سلسلة “من القصص القرآني”، للأطفال، من اصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وتستهدف سلسلة “من القصص القرآني” تقديم النموذج والمثل الأعلى للأطفال، ليكونوا لهم قدوة؛ من خلال إبراز ما تحتويه تلك القصص من عبر وعظات، وما تتضمنه من دعوة إلى الخير والعطاء وإعمار الأرض؛ وليجدوا في هذا القصص معاني الأمل والعزم والصبر، ومقابلة السيئة بالحسنة، ومواجهة الشر بفعل الخيرات.

وتشتمل سلسلة “من القصص القرآني” ٩ أجزاء، تضم القصص التالي: أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا إسماعيل عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا أيوب عليه السلام، وصايا لقمان لابنه، أصحاب الأخدود، ذو القرنين، أصحاب السبت، أصحاب الجنة، صاحب الجنتين.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم “4”، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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