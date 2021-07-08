تراند الفن: ستيرلينج يتحدث عن تأهل إنجلترا لنهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تحدث رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، عن تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 الليلة.

وقال ستيرلينج في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: “بمجرد عودتنا إلى غرفة الملابس، انتهى الأمر، علينا التركيز على عطلة نهاية الأسبوع الآن، ثم بدء استعدادات مباراة النهائي”.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا الذي تأهل إلي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، على حساب نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح يوم الإحد المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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