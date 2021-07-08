تراند الفن: فينجر يؤكد عدم صحة ركلة جزاء منتخب إنجلترا أمام الدنمارك في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تحدث أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي السابق والمسؤول عن لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن ركلة الجزاء التي غيرت مسار التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، في مباراة منتخبي إنجلترا والدنمارك منذ قليل.

وقال فينجر عبر الاستوديو بشبكة قنوات “بي إن سبورتس”: “ليست ركلة جزاء، لا أتفهم لما لم يقم الحكم بالذهاب ومراجعة اللقطة، عن طريق الشاشة، في تلك اللحظات عليه أن يكون متأكد بنسبة 100%”.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا، الذي تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، على حساب نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح يوم الأحد المقبل.

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