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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد -رويترز : أعلنت أسرة الشاعر والناشط السياسي جمال الساير إن السلطات الكويتية ألقت القبض عليه بسبب تغريدات تنتقد الحكومة.
وقال عضو البرلمان الكويتي مهند الساير، وهو أيضا ابن شقيق ومحامي الشاعر جمال الساير إن عمه الذي يعمل رجل أعمال متهم “بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف”.
وأوضح أن عملية القبض تمت يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء حيث اعترضته 3 سيارات شرطة في الشارع .
وكان الساير قال في تغريدة على تويتر “يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد، الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد، وأبنائنا يقتلون في الشوارع.”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رويترز : القبض على الشاعر الكويتي “جمال الساير” بعد تغريدة موجهة لأمير البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.