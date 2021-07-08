تراند الفن: دراسة حديثة تكشف عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات للجلطة الدماغية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت دراسة جديدة عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات على الناس المعرضين لخطر حدوث جلطة دماغية، في بحث نشرت نتائجه حديثا بعد دراسة استمرت لحوالي 28 عاما.

ويسمح اكتشاف هذه الإشارات المبكرة للمرضى بتقليل أخطار تعرضهم للجلطة الدماغية من خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة أو تجربة دواء جديد قد يقيهم منها. وفقاً لموقع “سبوتنيك”

مؤشرات للجلطة الدماغية قبل 10 سنوات

وأبانت الدراسة أن أداء الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة الدماغية بدأ يتراجع قبل 10 سنوات مقارنة مع أقرانهم الأصحاء في عينة البحث.

وبحسب الدراسة التي نشرت بعض تفاصيلها “ديلي ميل” البريطانية، فقد ظهرت الاختلافات في قدرتهم على أداء المهام اليومية الأساسية قبل عامين إلى ثلاثة أعوام من حدوث الجلطة الدماغية.

وجاء في الدراسة “إنهم يعانون (المعرضون لخطر السكتات الدماغية) من تدهور عقلي أسرع وانخفاض القدرة على أداء المهام اليومية، مثل الأعمال المصرفية والطهي.

قالت الدكتورة أليس حشمت الله، الباحثة في الدراسة المنشورة بشكل مفصل في مجلة “طب الأعصاب وجراحة المخ” العلمية: “أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن مرضى السكتة الدماغية في المستقبل يبدؤون في الانحراف عن الضوابط المثالية لعينة البحث الخالية من السكتات الدماغية قبل مدة تصل إلى 10 سنوات من حدوث الجلطة الحادة، مما يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من التدهور المعرفي والوظيفي معرضون بشكل أكبر للإصابة بالجلطة الدماغية وهم مرشحون محتملون لذلك”.

تغيرات جسدية ضارة بالدماغ

وأكدت الدكتورة أن النتائج تشير إلى حدوث تغيرات جسدية ضارة في الدماغ قبل سنوات، وأضافت: “الانخفاض المتسارع في الإدراك والوظائف اليومية قبل حدوث الجلطة الدماغية يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من سكتة دماغية مستقبلية يعانون من أضرار متراكمة داخل الدماغ قبل سنوات من الحدث الحاد، مثل مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، والتنكس العصبي، والالتهاب”.